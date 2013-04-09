Верстка

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Завершен22 заявки276 просмотров

Нужна верстка 2 страниц на дивах. Верстка не сложная. Пишите цену за страницу. Отдаю предпочтение "подешевле"

12 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$5
2 дня
Достаточно быстро была сделана верстка. Работа выполнена качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленная задача. Моментальная оплата. Побольше таких заказчиков. Советую к сотрудничеству.
Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Была сделана верстка двух сайтов. Весьма быстро и очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
отличный заказчик, рекомендую к работе
KUDYA_TEMA
Артём 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Достаточно быстро была сделана верстка, но при этом качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен работой!

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
KUDYA_TEMA
Артём 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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