Необходимо исправить ошибку на сайте под управлением Друпал. Ошибка в приложении. Так же необходимо установить баннер на сайт.
Верстка под ASP.NET (SharePoint)
Необходима верстка под ASP.NET (SharePoint)
Необходимо сверстать порядка 20 страниц
на все страницы будет предоставлен PSD шаблон
Пример сложности верстки вы сможете оценить по приложенным скринам аналогичного по функциональности проекта.
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