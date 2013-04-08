Верстка под ASP.NET (SharePoint)

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Закрытнет заявок146 просмотров

Необходима верстка под ASP.NET (SharePoint)

Необходимо сверстать порядка 20 страниц

на все страницы будет предоставлен PSD шаблон

Пример сложности верстки вы сможете оценить по приложенным скринам аналогичного по функциональности проекта.

ASP.NET
12 лет назад
rizvan
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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