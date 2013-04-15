Сверстать несколько страниц

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок197 просмотров

Нужно сверстать несколько страниц. Требования: XHTML 1.0 Strict, css2. ИЕ8+. Код должен быть валидный. Пока прилагаю jpg — исполнителю будет psd. Рассматриваю предложения только с примерами выполненных работ. Срок исполнения — 2 — 3 дня.

12 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$55
2 дня
Качественно выполненная верстка, спасибо. Сроки действительно очень сжатые, как было отмечено в других отзывах.
Приятно работать с таки людьми. Все честно, и вежливо. Спасибо Вам. Всем советую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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