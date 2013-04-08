Сделать Landing Page по готовому шаблону PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок188 просмотров

Здравствуйте, друзья.

Есть задание. Нужно по нарисованному шаблону PSD сделать мини-сайт Landing Page с использование A/B тестинга

Можно натянуть его на какой-нибудь шаблон CMS (но так, чтобы сайт был легким и быстро грузился.)

Пока есть только 4 товара. Но нужна возможность добавления других товаров.

При нажатии на кнопку "заказать" должно быть всплывающее окно заявки: Название выбранной позиции, "Имя","E-mail", "Тел.", "Комментарии". Заявка должна приходить на нужный e-mail.

При нажатии на кнопку "подробнее" переход на страницу с подробным описанием.

Более подробно при личном общении.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Shura_pr
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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