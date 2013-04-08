Подправить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка228 просмотров

http://nakraisveta.com/

в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос

точнее не открываются подразделы из выпадающего списка

нужно подправить

Это разделы ТУры, Онлайн Услуги, Акции, Важная информация, Компания

12 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Специалист по Joomla и OpenCart

    $2500

    Веб-студии для постоянного сотрудничества удаленно либо в офисе необходим разработчик сайтов. Требования к кандидатам: - присутствие в сети большую часть времени ежедневно; - опыт работы не менее 3 ...

    JoomlaMySQLOpencartPHP
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка сайта с темплейта

    $100

    Требуется кроссбраузерная адаптация и верстка сайта с выкупленного темплейта. (temlatemonster 32981) с небольшими коррекциями. Количество страниц тоже самое. Необходима замена одной страницы на демостраницу с mp3 файлами и плеером. Так же необходима кроссбраузерная верстка этого ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вывод фото на сайт

    Необходимо вывести фотографии на сайт. Страницы показа таких фото (в совокупности с другими данными) формируются непосредственно в момент просмотра (необходим скрипт для указания динамического адреса к фото).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $250

    Дизайн готов -Верстка -Сборка -"Динамика" на скриптах -Тест на основных браузерах в том числе и планшеты

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для знатока Webasyst/Shop-script

    Необходимо внести пару изменений в сайт crazyvip.ru 1. на сайте есть несколько форм подписки. Раньше информация из них сразу попадала в лист подписки на сервис unisender.com потом этот ...

    Webasyst
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка на WebAsyst или opencart

    Нужно сверстать на webasyst или opencart ( но тогда нужно будет сделать чтобы урлы и товары перенеслись с WebAsyst на opencart с урлами и т п ) Шаблон прикреплен! ...

    OpencartWebasyst
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание шаблона для Wordpress

    Уважаемые фрилансеры! Есть макет сайта в формате png (рисовали в fireworks, со слоями). На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3.1 Макет для ознакомления прилагаю ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка - 100 мелких сайтов

    $1000

    Здравствуйте Нужен хороший верстальщик для продолжительного сотрудничества - который будет заниматься только моими проектами. В основном это внесение изменений в готовые html шаблоны. Оплата - почасовая (минимум ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка под DLE

    Есть несколько HTML версток. Имеется только морда которая должна быть на главной сайта. Все дополнительные страницы придется делать исполнителю то есть умение отрисовать нужные детали обязательно. Страницы эти делалились не под ДЛЕ поэтому многих ...

    DLEHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад