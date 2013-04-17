Создание шаблона для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок200 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Есть макет сайта в формате png (рисовали в fireworks, со слоями).

На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3.1

Макет для ознакомления прилагаю (без слоев).

Укажите пожалуйста, сроки и цену. Ссылки на портфолио приветствуются.

WordPress
12 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vLaboratory
Василий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$100
2 дня
Василий выполнил все быстро, учел все замечания. В процессе работы общались в реальном времени, в чате. Результатом его работы доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было сотрудничать, задача была поставлена четко и понятно. Рекомендую всем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

vLaboratory
Василий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад

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