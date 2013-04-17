Веб-студии для постоянного сотрудничества удаленно либо в офисе необходим разработчик сайтов. Требования к кандидатам: - присутствие в сети большую часть времени ежедневно; - опыт работы не менее 3 ...
Создание шаблона для Wordpress
Уважаемые фрилансеры!
Есть макет сайта в формате png (рисовали в fireworks, со слоями).
На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3.1
Макет для ознакомления прилагаю (без слоев).
Укажите пожалуйста, сроки и цену. Ссылки на портфолио приветствуются.
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