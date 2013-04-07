Исправление небольших багов верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка175 просмотров

Исправление отображения верстки в IE 8 и 7

Исправить на 2-х сайтах

работа через админку сайта

Общаюсь только по скайп.

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка дизайна на движок webasyst

    $500

    Нужен грамотный специалист знающий shop script, чтобы сверстать дизайн интернет магазина и натянуть его на движок webasyst. Работа по времени ограничена. Оплата поэтапная, сделали часть работы, показали, получили деньги! Являюсь непосредственным заказчиком.

    Webasyst
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется доработать одностраничный сайт

    Необходимо провести доработку с одностраничным подписным сайтом: добавить видео с рамкой, несколько элементов, текст и поменять компоновку сайта. Нужно приступить к работе сразу, вся работа займет менее часа. Пишите в личку или скайп.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перегон статей word в html по предл. шаблону

    $60

    Всего около 20 статей. Направленность: кузовной ремонт автомобилей Задание такое: Есть тексты в Ворде. Необходимо, для каждого текста подобрать в интернете или из своего альбома :) по ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • По готовому .psd сверстать одностраничник

    $30

    Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений. На ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется верстка

    Требования: Хороше знание gantry-framework, LESS, модулей Rockettheme, Virtuemart2 Требуется: доделать шаблон joomla2 на gantry-framework. Объем работ: верстка 2-3 модулей, верстка выпадающего меню, создание стилей для текста (табличное представление, списков ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Допилить шаблон prestaShop 1.5

    Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 . Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы. Для полных подробностей в скайп : ...

    PrestaShop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад