Перегон статей word в html по предл. шаблону

Тегом надо будет выделить имена собственные в тексте.

Исполненная работа предоставляется как набор размноженных файлов-шаблонов с размещенными в них статьями.

Исполнители, которые работают в текстовых, а не в визуальных редакторах приветствуются.

Более подробно при общении..

Примеры готовых работ тут: http://www.rs-motors.ru/?page=remont-akpp-ford или вот: http://www.rs-motors.ru/?page=remont-akpp-toyota

Стоимость - от 2 до 3 у.е за статью

Сроки: 2 дня