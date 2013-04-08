Перегон статей word в html по предл. шаблону

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки170 просмотров

Всего около 20 статей.

Направленность: кузовной ремонт автомобилей

Задание такое:

Есть тексты в Ворде. Необходимо, для каждого текста подобрать в интернете или из своего альбома :) по 2 разных тематических фото (размеры Ширина: от 350 до 630 px) и поместить всё это в файл-шаблон с примером. Все классы прописаны. Применимые теги только

  • Тегом надо будет выделить имена собственные в тексте.

    Исполненная работа предоставляется как набор размноженных файлов-шаблонов с размещенными в них статьями.

    Исполнители, которые работают в текстовых, а не в визуальных редакторах приветствуются.

    Более подробно при общении..

    Примеры готовых работ тут: http://www.rs-motors.ru/?page=remont-akpp-ford или вот: http://www.rs-motors.ru/?page=remont-akpp-toyota

    Стоимость - от 2 до 3 у.е за статью

    Сроки: 2 дня

HTML
12 лет назад
Anier
54 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$60
2 дня
Отличная работа! Внимательное отношение к мелочам! С удовольствием буду обращаться в будущем!!! Спасибо
Очень приятное сотрудничество. Четкие требования, своевременная оплата. Моментальное реагирование на возникшие вопросы по проекту. Рекомендую, как заказчика. Буду рада вновь поработать вместе!

Заявки фрилансеров

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик

    Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...

    JavaScriptMySQLPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать смс-сервис

    $150

    Простой смс сервис по типу гороскоп с базой и дизайном. Жду ваши портфолио и цены. Предпочтительно люди из Украины!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • По готовому .psd сверстать одностраничник

    $30

    Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений. На ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется верстка

    Требования: Хороше знание gantry-framework, LESS, модулей Rockettheme, Virtuemart2 Требуется: доделать шаблон joomla2 на gantry-framework. Объем работ: верстка 2-3 модулей, верстка выпадающего меню, создание стилей для текста (табличное представление, списков ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Допилить шаблон prestaShop 1.5

    Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 . Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы. Для полных подробностей в скайп : ...

    PrestaShop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона на Prestashop

    $250

    Сайт first-basel.ru Поставленные задачи: 1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку "Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание" 2.Убрать надпись Site ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доверстать по образцу word

    $50

    Требуется доверстать документ. Объем 3 страницы. Оригинал в формате word. Бюджет по договоренности. Срок 1 день. Пишите ваш бюджет и срок.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта визитки + слайдер на jQuery + CSS

    $30

    Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку. Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад