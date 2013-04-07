Требуется верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка282 просмотра

Требования:

Хороше знание gantry-framework, LESS, модулей Rockettheme, Virtuemart2

Требуется: доделать шаблон joomla2 на gantry-framework.

Объем работ: верстка 2-3 модулей, верстка выпадающего меню, создание стилей для текста (табличное представление, списков ul).

Если сработаемся будет еще работа.

Подробности при переписке с выбранным исполнителем.

Оплата по завершению работ, или безопасная сделка.

Порядочность гарантирую.

12 лет назад
Myster
Марат 
54 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик

    Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...

    JavaScriptMySQLPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать смс-сервис

    $150

    Простой смс сервис по типу гороскоп с базой и дизайном. Жду ваши портфолио и цены. Предпочтительно люди из Украины!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Допилить шаблон prestaShop 1.5

    Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 . Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы. Для полных подробностей в скайп : ...

    PrestaShop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона на Prestashop

    $250

    Сайт first-basel.ru Поставленные задачи: 1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку "Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание" 2.Убрать надпись Site ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доверстать по образцу word

    $50

    Требуется доверстать документ. Объем 3 страницы. Оригинал в формате word. Бюджет по договоренности. Срок 1 день. Пишите ваш бюджет и срок.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта визитки + слайдер на jQuery + CSS

    $30

    Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку. Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад