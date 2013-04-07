Требуется верстка

Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку. Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, ...