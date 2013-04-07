Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...
Требуется верстка
Требования:
Хороше знание gantry-framework, LESS, модулей Rockettheme, Virtuemart2
Требуется: доделать шаблон joomla2 на gantry-framework.
Объем работ: верстка 2-3 модулей, верстка выпадающего меню, создание стилей для текста (табличное представление, списков ul).
Если сработаемся будет еще работа.
Подробности при переписке с выбранным исполнителем.
Оплата по завершению работ, или безопасная сделка.
Порядочность гарантирую.
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