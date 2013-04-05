Верстка сайта туристической компании. Возможность наполнения и администрирования - CMS. Пример - http://www.co-operativetravel.co.uk/
Кросбраузерная верствка дизайна сайта
Есть расслоеный psd
Необходимо сверстать html страничку, чтобы ее можно было использовать в дальнейшем как шаблон
Внимание! Обязательно под Bootstrap
Заявки фрилансеров
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