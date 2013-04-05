Кросбраузерная верствка дизайна сайта

Добрый день. Предлагаю небольшую работу для знающего человека. Есть относительно старенький шаблон для DLE, Валидатор указывает о наличии 159 ошибок http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fanimebox.com.ua%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices Собственно нужен человек, который их уберет, так же проверит шаблон ...