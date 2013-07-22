Верстка сайта туристической компании

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки304 просмотра

Верстка сайта туристической компании.

Возможность наполнения и администрирования - CMS.

Пример - http://www.co-operativetravel.co.uk/

12 лет назад
vallpower
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад
$50
7 дней
Попробую охарактеризовать работу с исполнителем по пунктам: 1. Скорость. Работа была выполнена в точности в срок, несмотря на большое количество проектов у исполнителя. 2. Восприятие. Никаких мини-раскладов по полочкам не было, вкратце было описано задание, дан пример и без лишних вопросов, Александр принялся за выполнение. 3. Цена. Боялся, что назвав небольшую стоимость за работу, Александр окажется немного "зелен". Но как оказалось я имею дело с профессионалом с большой буквы. 4. Компетентность. Профессионализм исполнителя не вызывает никаких сомнений, встроенные модули сторонней верстки были настолько умело интегрированы в мой Joomla-проект, что по началу я даже не поверил, что все получилось. Мало того, многие модули были написаны с нуля или полностью переделаны под мои нужды. Минусов в работе с исполнителем я не нашел. Рекомендую Александра для серьезных проектов, коим считаю свой.
Очень хороший заказчик, мне понравилось работать

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад

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