Верстка сайта туристической компании.

Попробую охарактеризовать работу с исполнителем по пунктам: 1. Скорость. Работа была выполнена в точности в срок, несмотря на большое количество проектов у исполнителя. 2. Восприятие. Никаких мини-раскладов по полочкам не было, вкратце было описано задание, дан пример и без лишних вопросов, Александр принялся за выполнение. 3. Цена. Боялся, что назвав небольшую стоимость за работу, Александр окажется немного "зелен". Но как оказалось я имею дело с профессионалом с большой буквы. 4. Компетентность. Профессионализм исполнителя не вызывает никаких сомнений, встроенные модули сторонней верстки были настолько умело интегрированы в мой Joomla-проект, что по началу я даже не поверил, что все получилось. Мало того, многие модули были написаны с нуля или полностью переделаны под мои нужды. Минусов в работе с исполнителем я не нашел. Рекомендую Александра для серьезных проектов, коим считаю свой.