Сделать несколько исправлений для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки177 просмотров

Сделать несколько мелких исправлений для сайта на вордпресс.

Исправления в прикрепленном файле.

WordPress
12 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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