Нужна верстка главной и внутренней страницы. Сроки минимальные.
Верстка сайта
Здравствуйте, нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. От вас хочу услышать стоимость работы. Без стоимости рассматривать не буду. Сроки как обычно, чем быстрее тем лучше, главное чтоб без косяков.
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