Верстка сайта

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Завершен3 заявки299 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. От вас хочу услышать стоимость работы. Без стоимости рассматривать не буду. Сроки как обычно, чем быстрее тем лучше, главное чтоб без косяков.

Joomla
12 лет назад
Alexandr1975
Александр 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Все сделал на 10+.
Все четко и по делу. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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