Верстка и программирование интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки152 просмотра

Дизайн сайта по всем страницам готов. Интернет-магазин сложный, с большим количеством товаров и системой фильтров.

12 лет назад
skrylochka
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$1000
25 дней

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад