Добрый день! Есть сайт в котором 29 страниц, нужно доверстать 7 внутренних страниц + сделать правки по всем 29 страницам. Чтобы отображалось как на макете. Приступить нужно сейчас. Пишите сроки цену! ...
Верстка сайта
тз в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
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