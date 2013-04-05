Подправить верстку

Суперпростое задание - нужно добавить строки в вертикальную категорию на сайте shimanostore.ru (С передним тормозом с задним тормозом имеется в виду это вертикальное мени) в соответствии со списком который я пришлю вам в скайп после того как вы напишете в мой) - genlabi-18 - цена ваша.