Подправить верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок274 просмотра

Суперпростое задание - нужно добавить строки в вертикальную категорию на сайте shimanostore.ru (С передним тормозом с задним тормозом имеется в виду это вертикальное мени) в соответствии со списком который я пришлю вам в скайп после того как вы напишете в мой) - genlabi-18 - цена ваша.

12 лет назад
stonedhands
Кривицын 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров