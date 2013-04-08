Убрать все ошибки, показанные валидатором

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки238 просмотров

Добрый день.

Предлагаю небольшую работу для знающего человека.

Есть относительно старенький шаблон для DLE, Валидатор указывает о наличии 159 ошибок http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fanimebox.com.ua%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices

Собственно нужен человек, который их уберет, так же проверит шаблон на ошибки и исправит их.

DLE
12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-goreliy
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Дмитрий справился с поставленной работой хорошо. Сделал все за короткие сроки. Объясняет, показывает, и что самое главное для будущих клиентов - это то, что человек как можно меньше использовать технический язык, что бы быть максимально понятым каждому.
Отличный заказчик: четко поставленное задание, моментальная проверка и оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmitriy-goreliy
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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