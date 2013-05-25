Кроссбраузерная валидная дивная верстка с jQuery

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок239 просмотров

Требуется исполнитель на верстку двух макетов с внутренними страницами.

В работе важны качество и ответственность исполнителя.

подключение google fonts.

Выпадающее меню, быстрый просмотр товара, страница товара с подпиской как на http://clck.ru/8c7ts

Верхнее меню прикреплено к верху, как на ссылке, указанной выше. И при прокрутке вниз меню остается всегда.

Прикрепляю макеты. Оплата по этапам: основной макет, внутренние.

UPD: 2й макет немного изменен! Второй раз выкладываю задание, в 1й раз не получилось найти исполнителя. В заявке указывайте срок и стоимость, если сможете взять проект в данный момент. Если не можете взять проект - не стоит тратить мое и ваше время.

jQuery
12 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад
$300
5 дней
Хорошо справился с проектом. Все сделано на высшем уровне.
Никаких претензий к заказчику нет, все лояльно рассказал про задание. Работа выполнена хорошо с обеих сторон.

Заявки фрилансеров

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад