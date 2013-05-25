Кроссбраузерная валидная дивная верстка с jQuery

Требуется исполнитель на верстку двух макетов с внутренними страницами.

В работе важны качество и ответственность исполнителя.

подключение google fonts.

Выпадающее меню, быстрый просмотр товара, страница товара с подпиской как на http://clck.ru/8c7ts

Верхнее меню прикреплено к верху, как на ссылке, указанной выше. И при прокрутке вниз меню остается всегда.

Прикрепляю макеты. Оплата по этапам: основной макет, внутренние.

UPD: 2й макет немного изменен! Второй раз выкладываю задание, в 1й раз не получилось найти исполнителя. В заявке указывайте срок и стоимость, если сможете взять проект в данный момент. Если не можете взять проект - не стоит тратить мое и ваше время.