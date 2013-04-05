Верстка сайта туристической компании. Возможность наполнения и администрирования - CMS. Пример - http://www.co-operativetravel.co.uk/
Правка 2-х версток
1. Поправить меню находят названия в категории фото-видео и проверить в остальных.
2. В сравнении товаров если больше 6 товаров картинки съезжают.
3. В карточке товара выводить в названии, производителя , везде в названии, производителя выводить.
4. В подкатегории в фильтре расширеный поиск (покажу) , и фильтр расползается
5. Цену от названия чуть ниже подвинуть http://technov.ru/category/43/
6. В товаре добавить название: подкатегории, производителя, модель.
7. На карточке товара разместить ссылку на договор оферта
8. При офотмлении заказа полное название того что покупаем
9. В корзине добавить вывод подкатегории (в корзине и оформлении должно быть подкатегория, производитель, название)
10. Чтобы карточка товара тянулась если длинное название например видно тут: http://technov.ru/category/241
11. Выделить в меню выпадающем, точкой или значком начало подкатегории
12. Регистрация кнопка уезжает.
Это первый
второй проктически переверстать, изменился фон, шапка, футер и карточка товара немного. В прикрепленном файле.
фтп, правит только файл css
большая часть исправляется спомощью стилей
там где надо править хтмл - исходный код сформированной стринцы прямо с сайта и там правит, потом присылает мне. место правки желательно выделить комментариями, чтобы я мог быстро найти что переделать.
Воттак нужно делать.
Возможны какието дополнения по ходу, незначительные.
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