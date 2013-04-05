Правка 2-х версток

1. Поправить меню находят названия в категории фото-видео и проверить в остальных.

2. В сравнении товаров если больше 6 товаров картинки съезжают.

3. В карточке товара выводить в названии, производителя , везде в названии, производителя выводить.

4. В подкатегории в фильтре расширеный поиск (покажу) , и фильтр расползается

5. Цену от названия чуть ниже подвинуть http://technov.ru/category/43/

6. В товаре добавить название: подкатегории, производителя, модель.

7. На карточке товара разместить ссылку на договор оферта

8. При офотмлении заказа полное название того что покупаем

9. В корзине добавить вывод подкатегории (в корзине и оформлении должно быть подкатегория, производитель, название)

10. Чтобы карточка товара тянулась если длинное название например видно тут: http://technov.ru/category/241

11. Выделить в меню выпадающем, точкой или значком начало подкатегории

12. Регистрация кнопка уезжает.

Это первый

второй проктически переверстать, изменился фон, шапка, футер и карточка товара немного. В прикрепленном файле.

фтп, правит только файл css

большая часть исправляется спомощью стилей

там где надо править хтмл - исходный код сформированной стринцы прямо с сайта и там правит, потом присылает мне. место правки желательно выделить комментариями, чтобы я мог быстро найти что переделать.

Воттак нужно делать.

Возможны какието дополнения по ходу, незначительные.