Верстка сайта туристической компании. Возможность наполнения и администрирования - CMS. Пример - http://www.co-operativetravel.co.uk/
Сверстать мобильную версию сайта
Сверстать мобильную версию сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо прикрутить дизайн в файлах psd к сайту на интернет магазину на joomla. Три страницы: главная, товар и контакты. Пишите цену.HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Необходимо немного переверстать шапку интернет магазина на opencart. Подробности в личкуHTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $40
1. Поправить меню находят названия в категории фото-видео и проверить в остальных. 2. В сравнении товаров если больше 6 товаров картинки съезжают. 3. В карточке товара выводить в названии, производителя , везде в названии, производителя ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Два задания: 1) Есть готовое сверстанное html-письмо. Там надо поменять некоторые слова в тексте. 2) Есть форма заявки на сайте http://med-trening.ru/forma-free-audit.html Там нужно изменить email, куда приходит заполненная заявка. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Суперпростое задание - нужно добавить строки в вертикальную категорию на сайте shimanostore.ru (С передним тормозом с задним тормозом имеется в виду это вертикальное мени) в соответствии со списком который я пришлю вам в скайп ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн сайта по всем страницам готов. Интернет-магазин сложный, с большим количеством товаров и системой фильтров.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Есть сайт в котором 29 страниц, нужно доверстать 7 внутренних страниц + сделать правки по всем 29 страницам. Чтобы отображалось как на макете. Приступить нужно сейчас. Пишите сроки цену! ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
У нас возникла проблема с нашим верстальщиком, поэтому на ходу вынужден срочно искать исполнителя. Работа большая, времени очень немного. Исходники здесь, в двух архивах на Яндекс Диск: http://yadi.sk/d/qabwhxim3na7h http://yadi.sk/d/kqwuqy5t3naat Высылать нужно ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
тз в прикрепленном файлеHTML-верстка22 заявкиЗакрыт12 лет назад