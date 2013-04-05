Верстка простого макета - 1 страница

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Закрыт4 заявки131 просмотр

Добрый вечер!

Желательно до 17:00 по МСК завтра закончить макет http://rghost.ru/45023353/image.png - товары, слайдер и поиск сверстан, предоставим исполнителю.

Предлагайте ваши цены и сроки.

12 лет назад
RoX951
Артём 
32 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров