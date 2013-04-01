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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий очень быстро справился с работой, рад был сотрудничать.
Ответный отзыв
Дмитрий, отличный заказчик, предоставил чёткое ТЗ, своевременно оплатил.
$35
10 баллов
12 лет назад
DLE
Второй раз заказываю работу Дмитрия для своих сайтов. Все сделал в короткие сроки и точно, как я просил и указывал. Рекомендую.
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Игорем, все Oк. Четкое ТЗ, быстрая оплата.
$5
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Дмитрий хорошо справился с заданием. Добавил три статьи на сайте. Всё красиво и быстро. Спасибо)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$30
10 баллов
12 лет назад
DLE
Дмитрий справился с поставленной работой хорошо. Сделал все за короткие сроки. Объясняет, показывает, и что самое главное для будущих клиентов - это то, что человек как можно меньше использовать технический язык, что бы быть максимально понятым каждому.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четко поставленное задание, моментальная проверка и оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
12 лет назад
Профессионально протестирована верстка. Указаны ошибки по всем браузерам. Приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с хорошим человеком!
HTML-верстка
5 отзывов
от $30
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $30
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $15
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $5
нет рейтинга