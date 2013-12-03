объем без учета оформления 25-26 страниц антиплагиат.ру не ниже 70% 1000 рублей
Эксплуатация общешахтной заземляющей сети
Здравствуйте! Необходимо выполнить курсовую работу согласно прилагаемого плана. Срок выполнения 7 дней. Объем 30 листов. Уникальность текста не менее 75%.
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