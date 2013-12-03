Курсовая электротехника и электроника

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необходимо выполнить курсовую работу согласно задания. К работе прилагается фотография. Выполнить первый пункт используя фотографию - строго по ней. Второй пункт расчитать

Срок выполнения к 10 декабря

11 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров