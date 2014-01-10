Курсовая по УП

$33
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Завершен4 заявки141 просмотр

требования во вложении

объем от введения до списка литературы 25-26 страниц

анти 70%

10 дней

1000 рублей на ЯД

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$33
10 дней
Сотрудничеством с Оксаной очень довольна. Работа сдана в срок и в соответствии с требованиями.
Сотрудничеством довольна, всем рекомендую Елену как заказчика!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад