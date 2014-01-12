Отчет по практике

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Завершен1 заявка130 просмотров

Заполнить нужно только нижнюю часть, а именно итоговый отчет студента о прохождении практики (в приложении). Также в приложении рекомендации о заполнении отчета по практике. Срок 5 декабря.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Все хорошо, спасибо.
Беспроблемный заказчик!

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Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад