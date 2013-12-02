Преддипломная практика, отчет

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Нужен отчет по производственной практике, требования в методичке, объем около 25 стр.

Срок - 7 декабря.

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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