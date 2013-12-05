Реферат. Японская система проведения совещаний

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Завершен2 заявки142 просмотра

Учебная дисциплина:Деловые коммуникации

Название:Японская система проведения совещаний

Количество страниц:10-15 стр.

Срок выполнения:04,12,2013

Комментарии:Тема №11. Теоретическая и практическая части согласно МУ.

11 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Исполнительный и ответственный автор. Сотрудничеством довольна. Спасибо.
Благодарю, за сотрудничество и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад