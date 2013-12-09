Контрольное задание по дисциплине «Корпоративные финансы» состоит в проведении анализа финансовой деятельности конкретного предприятия по следующему плану:

1. Общая характеристика предприятия

2. Характеристика организации финансовой деятельности предприятия

3. Структура финансовой службы предприятия

4. Функциональные обязанности сотрудников финансовой службы предприятия

5. Основные бизнес-процессы финансовой службы предприятия

6. Финансовые отношения предприятия

7. Источники финансирования деятельности предприятия

8. Структура активов предприятия

9. Экспресс-оценка финансового состояния предприятия

10. Общие выводы по проведенному анализу, выявление проблем и возможностей в финансовой деятельности предприятия и рекомендации по ее совершенствованию.

Пункт 2 «Характеристика организации финансовой деятельности предприятия» может рассматриваться по следующей схеме:

1. Организационное обеспечение управления финансами:

- состав подразделения финансовой службы;

- численность и структура персонала финансовой службы;

- уровень квалификации персонала финансовой службы;

- положение о финансовой службе и ее подразделениях, должностные инструкции работников;

- степень формализации и централизации деятельности финансовой службы.

2. Финансовое планирование:

- виды финансового планирования;

- методы финансового планирования;

- периодичность финансового планирования;

- плановые показатели и используемые формы.

3. Финансовый анализ:

- виды финансового анализа;

- методы финансового анализа;

- периодичность финансового анализа;

- анализируемые показатели и используемые формы.

4. Информационное обеспечение финансовой деятельности:

- наличие и соблюдение графика документооборота;

- степень автоматизации финансовой деятельности.

5. Финансовый контроль:

- виды финансового контроля;

- методы финансового контроля;

- периодичность финансового контроля;

- контролируемые показатели и используемые формы.

Данная схема является примерной и может быть дополнена или трансформирована в зависимости от специфики деятельности конкретного предприятия.

При выполнении пункта 5 «Основные бизнес-процессы финансовой службы предприятия» рекомендуется охарактеризовать следующие бизнес-процессы:

- проведение финансово-экономического анализа;

- разработка учетной политики;

- разработка заемной политики и управление привлечением средств;

- управление денежными средствами;

- управление дебиторской задолженностью;

- финансовое планирование и бюджетирование;

- управление затратами;

- управление инвестициями;

- управление финансовыми рисками;

- разработка политики распределения прибыли.

Данный перечень бизнес-процессов является примерным и может быть дополнен или сокращен в зависимости от специфики деятельности конкретного предприятия.

Выполнение пункта 9 «Экспресс-оценка финансового состояния предприятия» предполагает проведение краткого анализа финансового состояния предприятия по данным его бухгалтерской отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»). При выполнении задания студент может воспользоваться формулами расчета показателей, приведенными в Приложении 2. Студент может использовать и иные показатели и методы проведения анализа финансового состояния предприятия.

Контрольное задание может быть выполнено в печатном виде либо рукописно на стандартных листах белой бумаги формата А4.

Примерный объем контрольного задания в машинописных страницах: 15-35 страниц.

Текст контрольного задания должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. основная часть;

4. список использованных источников;

5. последний лист работы;

6. приложения.

Титульный лист контрольного задания оформляется по установленному образцу, приведенному в Приложении 1.

В содержании приводятся наименования структурных частей работы с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть.

Основная часть должна включать разделы, соответствующие пунктам плана контрольного задания, приведенного выше («Общая характеристика предприятия», «Характеристика организации финансовой деятельности предприятия» и т.д., всего 10 разделов). Заголовки разделов должны точно соответствовать наименованиям пунктов плана контрольного задания. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании контрольного задания быть не должно.

Содержание разделов основной части должно полностью соответствовать пунктам плана контрольного задания.

Наличие в основной части контрольного задания ссылок на использованные источники является обязательным.

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («Были оценены следующие показатели…», «Динамика изменения коэффициента позволила выявить...» и т.п.).

Список использованных источников является составной частью работы и отражает самостоятельную работу автора с литературными источниками по изучаемой области знаний. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, рекомендуемое их количество – от 3 до 10. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года.

Студент несет полную ответственность за самостоятельность выполнения контрольного задания, что подтверждается на последнем листе работы. Форма заполнения последнего листа контрольного задания приведена в Приложении 3. В случае обнаружения плагиата контрольное задание снимается с рассмотрения без права доработки (студент должен выполнять новое контрольное задание по фактическим данным другой организации).

В приложения следует относить первичные формы бухгалтерской отчетности организации: форму №1 «Бухгалтерский баланс» и форму №2 «Отчет о прибылях и убытках» (их наличие является обязательным!), а также иной вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (структурные схемы, алгоритмы, таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики и т.п.).