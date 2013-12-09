Учебная дисциплина:Деловые коммуникации Название:Японская система проведения совещаний Количество страниц:10-15 стр. Срок выполнения:04,12,2013 ...
Корпоративные Финансы
Контрольное задание по дисциплине «Корпоративные финансы» состоит в проведении анализа финансовой деятельности конкретного предприятия по следующему плану:
1. Общая характеристика предприятия
2. Характеристика организации финансовой деятельности предприятия
3. Структура финансовой службы предприятия
4. Функциональные обязанности сотрудников финансовой службы предприятия
5. Основные бизнес-процессы финансовой службы предприятия
6. Финансовые отношения предприятия
7. Источники финансирования деятельности предприятия
8. Структура активов предприятия
9. Экспресс-оценка финансового состояния предприятия
10. Общие выводы по проведенному анализу, выявление проблем и возможностей в финансовой деятельности предприятия и рекомендации по ее совершенствованию.
Пункт 2 «Характеристика организации финансовой деятельности предприятия» может рассматриваться по следующей схеме:
1. Организационное обеспечение управления финансами:
- состав подразделения финансовой службы;
- численность и структура персонала финансовой службы;
- уровень квалификации персонала финансовой службы;
- положение о финансовой службе и ее подразделениях, должностные инструкции работников;
- степень формализации и централизации деятельности финансовой службы.
2. Финансовое планирование:
- виды финансового планирования;
- методы финансового планирования;
- периодичность финансового планирования;
- плановые показатели и используемые формы.
3. Финансовый анализ:
- виды финансового анализа;
- методы финансового анализа;
- периодичность финансового анализа;
- анализируемые показатели и используемые формы.
4. Информационное обеспечение финансовой деятельности:
- наличие и соблюдение графика документооборота;
- степень автоматизации финансовой деятельности.
5. Финансовый контроль:
- виды финансового контроля;
- методы финансового контроля;
- периодичность финансового контроля;
- контролируемые показатели и используемые формы.
Данная схема является примерной и может быть дополнена или трансформирована в зависимости от специфики деятельности конкретного предприятия.
При выполнении пункта 5 «Основные бизнес-процессы финансовой службы предприятия» рекомендуется охарактеризовать следующие бизнес-процессы:
- проведение финансово-экономического анализа;
- разработка учетной политики;
- разработка заемной политики и управление привлечением средств;
- управление денежными средствами;
- управление дебиторской задолженностью;
- финансовое планирование и бюджетирование;
- управление затратами;
- управление инвестициями;
- управление финансовыми рисками;
- разработка политики распределения прибыли.
Данный перечень бизнес-процессов является примерным и может быть дополнен или сокращен в зависимости от специфики деятельности конкретного предприятия.
Выполнение пункта 9 «Экспресс-оценка финансового состояния предприятия» предполагает проведение краткого анализа финансового состояния предприятия по данным его бухгалтерской отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»). При выполнении задания студент может воспользоваться формулами расчета показателей, приведенными в Приложении 2. Студент может использовать и иные показатели и методы проведения анализа финансового состояния предприятия.
Контрольное задание может быть выполнено в печатном виде либо рукописно на стандартных листах белой бумаги формата А4.
Примерный объем контрольного задания в машинописных страницах: 15-35 страниц.
Текст контрольного задания должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. основная часть;
4. список использованных источников;
5. последний лист работы;
6. приложения.
Титульный лист контрольного задания оформляется по установленному образцу, приведенному в Приложении 1.
В содержании приводятся наименования структурных частей работы с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть.
Основная часть должна включать разделы, соответствующие пунктам плана контрольного задания, приведенного выше («Общая характеристика предприятия», «Характеристика организации финансовой деятельности предприятия» и т.д., всего 10 разделов). Заголовки разделов должны точно соответствовать наименованиям пунктов плана контрольного задания. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании контрольного задания быть не должно.
Содержание разделов основной части должно полностью соответствовать пунктам плана контрольного задания.
Наличие в основной части контрольного задания ссылок на использованные источники является обязательным.
Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («Были оценены следующие показатели…», «Динамика изменения коэффициента позволила выявить...» и т.п.).
Список использованных источников является составной частью работы и отражает самостоятельную работу автора с литературными источниками по изучаемой области знаний. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, рекомендуемое их количество – от 3 до 10. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года.
Студент несет полную ответственность за самостоятельность выполнения контрольного задания, что подтверждается на последнем листе работы. Форма заполнения последнего листа контрольного задания приведена в Приложении 3. В случае обнаружения плагиата контрольное задание снимается с рассмотрения без права доработки (студент должен выполнять новое контрольное задание по фактическим данным другой организации).
В приложения следует относить первичные формы бухгалтерской отчетности организации: форму №1 «Бухгалтерский баланс» и форму №2 «Отчет о прибылях и убытках» (их наличие является обязательным!), а также иной вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (структурные схемы, алгоритмы, таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики и т.п.).
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