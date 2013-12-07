Нужно выполнить реферат сопромат

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Завершен1 заявка152 просмотра

Нужно выполнить сопромат (с задачами). Всего 10 заданий, сопротивление материалов. Работа срочная.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Coxswain
Вадим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Вадим выполнил сложный заказ, были некоторые трудности в работе, но мы нашли общий язык, что радует, человек идет на компромиссы. Будем еще сотрудничать.
Четко поставленная задача, гибкий подход в решении возникших сложностей при выполнении проекта, своевременная оплата. Спасибо за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

Coxswain
Вадим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад