Курсовая работа

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Завершен7 заявок134 просмотра

Необходимо написать работу по социологии на тему: "Социология эмоций". 25 страниц. Оригинальность текста не ниже 70%. Срок 7-10 дней, можно даже 2 недели. Есть методические указания и книги с требуемым материалом.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
12 дней
Спасибо. Все хорошо как всегда!
Спасибо, за интересную работу.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад