Необходимо написать работу по социологии на тему: "Социология эмоций". 25 страниц. Оригинальность текста не ниже 70%. Срок 7-10 дней, можно даже 2 недели. Есть методические указания и книги с требуемым материалом.
Курсовая: Банковское дело
Здравствуйте.
Нужно сделать курсовую.
Тема: Центральный банк: структура, функции и роль в развитии экономике.
Объем: 42-43 стр.
Срок 4 дня.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
Интересует цена.
Ждем заявок.
Заявки фрилансеров
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