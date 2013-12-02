Курсовая: Банковское дело

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки125 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать курсовую.

Тема: Центральный банк: структура, функции и роль в развитии экономике.

Объем: 42-43 стр.

Срок 4 дня.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Интересует цена.

Ждем заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров