Курсовая КП

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок165 просмотров

объем 25-26 от введения до заключения

АП 70%

срок 10 дней

цена 1000 рублей

курс 1 уе=30 рублей

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$33
10 дней
Очень продуктивное сотрудничество, довольна нашим сотрудничеством с Оксаной
Спасибо за сотрудничество, Елена. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад