Реферат физ-ра

$20
  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок171 просмотр

объем текстовой части 13-14 страниц

анти 70%

цена 600 руб.

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Сотрудничеством довольна, все сделано отлично. Елена ,молодец!
Рекомендую Елену как грамотного и компетентного заказчика, с которым работать комфортно и спокойно.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад