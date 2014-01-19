Курсовая работа ГПП

Уважаемые заказчики!Я очень, очень, очень сильно пожалела, что связалась с этим исполнителем. Человек ведет себя по хамски, хотя почему то пытается обвинить в этом меня. Изначально я ошиблась выложив не тот файл в проекте, но после выяснения ситуации мы пришли к решению, что проект будет оплачен по той теме, по которой сделан, но начав проверять работу я пришла в шоковое состояние, помимо того, что структура плана была не по заданию, так плюс ко всему работа была тупо скачена из интернета, а оригинальность работы этот автор пытался поднять поставив в тесте латинские буквы "t". На это замечание мне было сказано, что так делают все, скачивают и поднимают оригинальность нечестными способами. Я попросила исправить работу, так как такой вариант меня не устраивал и сделать по тому заданию которое было изначально прикреплено. Светлана вроде бы как согласилась, но потом на все мои замечания и уточнения начала отвечать грубостью и делать вид, что не понимает, что от нее хотят, цеплялась к словам, начала искать повод для ссоры. Переписку также могу предоставить всем желающим и доказать, что Светлана обманывает самым наглым образом и выдает желаемое за действительное. Наговаривает и пытается выставить себя жертвой. Я предложила решить вопрос мирным путем, с учетом того, что ничего сверхъестественного я не просила. Я хотела, чтобы работа была сделана как это было изначально оговорено, в том объеме, структуре и оригинальности. От оплаты качественной работы я не отказывалась. Но видимо Светлана поняла, что поднять оригинальность с 25% до 70% не реально и посчитала, что если она первая оставит мне отрицательный отзыв это решит проблему, но увы. Своим отношением и поведением она просто лишний раз доказала свой не профессионализм, неумение общаться с людьми и решать проблемы полюбовно. Всеобщий скандал ей видимо ближе, ну что же, это ее право. Делайте выводы ,господа ! Однозначно НЕ РЕКОМЕНДУЮ!