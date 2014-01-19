объем 25-26 от введения до заключения АП 70% срок 10 дней цена 1000 рублей курс 1 уе=30 рублей
Курсовая работа ГПП
объем без учета оформления 25-26 страниц
антиплагиат.ру не ниже 70%
1000 рублей
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