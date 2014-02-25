Метафоры в политике

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Завершен4 заявки141 просмотр

Анализ метафор в речах политиков, аналитическая справка, 10 листов, метафоры есть, нужен их анализ (См. Скребцова СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ)

11 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$23
14 дней
Большое спасибо Оксане за качественную, выполненную в срок работу.
Всем рекомендую Елену к сотрудничеству. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад