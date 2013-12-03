объем без учета оформления 25-26 страниц антиплагиат.ру не ниже 70% 1000 рублей
Диплом: Химия
Здравствуйте.
Нужно написать диплом по химии.
Тема: Проектная деятельность
Объем 80 стр.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента: Обязательно нужна разработка проекта
Примеры проектов прилагаем.
К диплому нужна презентация и доклад.
Интересует цена - срок.
Ждем ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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