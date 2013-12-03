Дипломная работа по педагогике

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Введение

Глава 1. Теоретическая часть

1.1.

1.2.

1.3.

Глава 2. Практическая часть

2.1. Констатирующий эксперимент

2.2. Формирующий эксперимент

2.3. Контрольный эксперимент

Выводы

Литература

Приложение (если есть) 14 пт, 1,5 интервала. Каждая новая глава и параграф начинаются с новой страницы. Сноски в квадратных скобках по тексту, подстрочных сносок не допускается!

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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