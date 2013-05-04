Требуется верстальщик для заливки на хостинг, подключения счетчиков, настройки СMS Объем заливки http://thememotive.com/converting-landing-page/
Убрать все ошибки, показанные валидатором
Требуется убрать все ошибки с сайта http://alive-ua.com на движке DLE 8.6, которые показывает валидатор - http://validator.w3.org/
Так же изменить меню на одной из страниц. Примеры вышлю в картинках
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