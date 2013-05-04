Убрать все ошибки, показанные валидатором

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка114 просмотров

Требуется убрать все ошибки с сайта http://alive-ua.com на движке DLE 8.6, которые показывает валидатор - http://validator.w3.org/

Так же изменить меню на одной из страниц. Примеры вышлю в картинках

DLE
12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-goreliy
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$35
1 день
Второй раз заказываю работу Дмитрия для своих сайтов. Все сделал в короткие сроки и точно, как я просил и указывал. Рекомендую.
Второй раз работаю с Игорем, все Oк. Четкое ТЗ, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

dmitriy-goreliy
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад