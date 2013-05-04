Поставить компонент редактор сообщений Joomla 2.5

Нужно поставить плагин редактор сообщений, более похожий или идентичный с MSWord для написания Новостей, статей итп текста на сайте, сейчас стоит по дефолту html, очень не удобно. Напиши пожалуйста сам компонент, сумму и сроки выполнения задачи.