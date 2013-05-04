Поставить компонент редактор сообщений Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки105 просмотров

Нужно поставить плагин редактор сообщений, более похожий или идентичный с MSWord для написания Новостей, статей итп текста на сайте, сейчас стоит по дефолту html, очень не удобно. Напиши пожалуйста сам компонент, сумму и сроки выполнения задачи.

HTMLJoomlaНаписание статей
12 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена без лишних слов! Спасибо Эдуарду!

Заявки фрилансеров

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад