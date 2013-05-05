Верстка PSD макета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка173 просмотра

Необходимо выполнить верстку, все подробности лично!

12 лет назад
Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$15
2 дня
Хороший исполнитель. Внимательно слушает, быстро делает. Всем советую.
Адекватный закзачик, знает, что хочет. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Всем советую.

Заявки фрилансеров

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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