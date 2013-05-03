Создание сайта на Битрикс. Сайт по продаже игрушек Имеется верстка, лицензия на Битрикс Старт и модуль корзины: marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/prmedia.store/ Нужно немного подправить верстку и натянуть на CMS. Все стандартно... ...
CSS верстка мобильного приложения
Добрый день. Крайне важно учесть разное разрешение мобильных экранов iOS/Android. Пишите в аську: 121022010 или в личку
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