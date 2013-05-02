Верстка сайта и натягивание на WP или ModX

Есть дизайн сайта, его нужно сверстать и натянуть на WP или ModX.

Верстка под разрешение минимальное 1024px. Шапка и галерея обрезаются под ширину экрана.

Настроить галерею, можно простую – скриптом увеличение выбранной картинки и возможность пролистывания.

Строка фотографий есть так же на главной внизу страницы. Принцип тот-же галереи.

Настроить форму заказа обратного звонка и отправить заявку. В принципе тоже шаблонные вещи.

Дизайн довольно простой..

Бюджет к сожалению не большой. Готов на безопасную сделку.

напишу отзыв, есть еще проекты для верстки.

Прошу – указывайте ваши цены и срок выполнения работы.

Было бы здорово увидеть ваше портфолио по верстке.