Переверстать страницу. Есть страница, надо переписать верстку под требования программистов. Внешний вид не должен меняться. Писать только если есть опыт и портфолио.
Нужна верстка макета интернет-магазина
Доброго дня,
Есть psd макет интернет-магазина стандартного:
- главная
- текстовая страница
- страница каталога
- детальная страница товара
- страница со списком новостей
- корзина
- страница с прайс листом
Нужна валидная кроссбраузерная верстка на дивах (в общем человеческая верстка нужна ).
Потом эту верстку будем использовать для шаблона пол друпал.
Срок выполнения заказа - 3-4 дня, т.е. чтобы к понедельнику к обеду, все было готово.
Спасибо
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