Нужна верстка макета интернет-магазина

Доброго дня,

Есть psd макет интернет-магазина стандартного:

- главная

- текстовая страница

- страница каталога

- детальная страница товара

- страница со списком новостей

- корзина

- страница с прайс листом

Нужна валидная кроссбраузерная верстка на дивах (в общем человеческая верстка нужна ).

Потом эту верстку будем использовать для шаблона пол друпал.

Срок выполнения заказа - 3-4 дня, т.е. чтобы к понедельнику к обеду, все было готово.

Спасибо