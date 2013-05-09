Нужна верстка макета интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки293 просмотра

Доброго дня,

Есть psd макет интернет-магазина стандартного:

- главная

- текстовая страница

- страница каталога

- детальная страница товара

- страница со списком новостей

- корзина

- страница с прайс листом

Нужна валидная кроссбраузерная верстка на дивах (в общем человеческая верстка нужна ).

Потом эту верстку будем использовать для шаблона пол друпал.

Срок выполнения заказа - 3-4 дня, т.е. чтобы к понедельнику к обеду, все было готово.

Спасибо

Drupal
12 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kazantip-v
Ррр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$70
3 дня
Спасибо за хорошую работу
Отличный заказчик. Очень приятно было работать, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kazantip-v
Ррр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад

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