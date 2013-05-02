Поправить шапку сайта на Wordpress

Всем привет! Ищу верстальщика для внесения небольших правок в верстку, также необходимо иметь представление про mootools. Оставляем контакты, скайп либо email (лучше скайп). Посредников, студии и ребят которые прошли Крым и Рим не беспокоить, особо ...