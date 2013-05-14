Сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок311 просмотров

Аккуратно сверстать макет

12 лет назад
svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$35
1 день
Все сделал в срок, отличный исполнитель, рекомендую ))
Очень доволен сотрудничеством с Виталием. Оплата, ТЗ, сотрудничество на высшем уровне. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад

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