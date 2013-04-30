Макет, psd, отверстать, насадить на wp

Есть макет дизайна, psd. Скрин главной - в приложении.

Нужно отверстать и насадить на Wordpress.

Необходимо, чтобы все работало, чтобы все формы работали. Чтобы удобно было из админки править сайт. И добавлять портфолио.

P.S.> В личку не ломиться.