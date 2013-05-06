Требуется верстальщик со знанием mysql, php, java

Проекту uroki-photoshop.com на долгосрочное и постоянное сотрудничество требуется профессиональный и адекватный верстальщик с опытом работы и отличными знаниями mysql, php, java и jQuery.

В связи с модернизацией сайта многие его элементы (главное меню, меню с разделами, комментарии и т.д и т.п.) изменили свой внешний вид. Но изменения произведены лишь в программе Фотошоп. И задача состоит в переносе проделанных изменений с PSD формата в HTML.

Но это лишь малая часть всей работы, так как помимо верстки предстоит внести множество дополнений и изменений в кодовую сосавляющую, а именно:

- Возможность входа на сайт через соцсети

- Привязка аккаунтов соц сетей к аккаунту на сайте

- Реализация отправки комментариев без перезагрузки

- Прикрепление изображений к комментариям

- Голосование (Up/Down) за просматриваемые материалы

- и многое другое

Оплата за проект в среднем 300-1000 рублей. Стоимость каждого задания будет оговориваться индивидульно

С нетерпением буду ждать Ваших предложений!