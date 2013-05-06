Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.
Требуется верстальщик со знанием mysql, php, java
Проекту uroki-photoshop.com на долгосрочное и постоянное сотрудничество требуется профессиональный и адекватный верстальщик с опытом работы и отличными знаниями mysql, php, java и jQuery.
В связи с модернизацией сайта многие его элементы (главное меню, меню с разделами, комментарии и т.д и т.п.) изменили свой внешний вид. Но изменения произведены лишь в программе Фотошоп. И задача состоит в переносе проделанных изменений с PSD формата в HTML.
Но это лишь малая часть всей работы, так как помимо верстки предстоит внести множество дополнений и изменений в кодовую сосавляющую, а именно:
- Возможность входа на сайт через соцсети
- Привязка аккаунтов соц сетей к аккаунту на сайте
- Реализация отправки комментариев без перезагрузки
- Прикрепление изображений к комментариям
- Голосование (Up/Down) за просматриваемые материалы
- и многое другое
Оплата за проект в среднем 300-1000 рублей. Стоимость каждого задания будет оговориваться индивидульно
С нетерпением буду ждать Ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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