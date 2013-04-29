Верстка макета сайта из PSD. Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок178 просмотров

Здравствуйте. Требуется натянуть новый макет на сайт, PSD шаблон готов.

Сайт на Joomla 2.5.9

Готовую верстку нужно показать на временной площадке, после чего заменить на рабочем сайте старый макет, на новый дизайн.

Обязательно указывайте цену и сроки. Рассмотрю все предложения!

Макет прикреплен ниже.

Joomla
12 лет назад
donsergios
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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