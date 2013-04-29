Мне необходимо изменить внешний вид сайта (главную, контакты и др. страницы).

Ссылки меню (те , что слева) перекинуть горизонтально наверх, само окно (там, где расположены квартиры) удлинить вниз и выровнять по центру...

Так же, необходимо, когда крутишь скролом мыши - чтоб крутилось не окно.. а сайт полностью...)

На сайте необходимо так же либо добавить модуль.... либо вручную изменить расположение квартир и описание... Нужно, чтобы в 1 ряду было по одной квартире с описанием.. а не по две..

Ну и другие доработки.... о который пообщаемся лично...

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Необходимо сделать из него что то современное... приятное на глаз обычному пользователю.. а главное более удобное.....

вот сам сайт http://nakvartire.net/