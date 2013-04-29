Сделать верстку только одной страницы(типичный сайт-одностраничник) Требования: сделать верстку за 1 сутки. Если вы можете начать не сразу, а через несколько дней — не пишите!
Изменить внешний вид сайта
Мне необходимо изменить внешний вид сайта (главную, контакты и др. страницы).
Ссылки меню (те , что слева) перекинуть горизонтально наверх, само окно (там, где расположены квартиры) удлинить вниз и выровнять по центру...
Так же, необходимо, когда крутишь скролом мыши - чтоб крутилось не окно.. а сайт полностью...)
На сайте необходимо так же либо добавить модуль.... либо вручную изменить расположение квартир и описание... Нужно, чтобы в 1 ряду было по одной квартире с описанием.. а не по две..
Ну и другие доработки.... о который пообщаемся лично...
_______________________________
Необходимо сделать из него что то современное... приятное на глаз обычному пользователю.. а главное более удобное.....
вот сам сайт http://nakvartire.net/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Срочно требуется верстальщик, с последущим сотрудничевством. Нужно с верстать 5 страниц по образовательному проекту, Требрвания верстка должна быть валидная, кроссбраузерная Портфолио ваше ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Сверстать сайт по макету. Исключительно div. Связь по skype: mind.creativeЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Имеется шаблон на твитер бутсрапе PSD - откуда нужно взять один элемент для шаблона DOC - текстовой контент для шаблона ...Завершен12 лет назад
Что с некоторыми страницами (есть несколько таких страниц, почему то они выглядят криво) вот одна из них http://moipokupki.com.ua/books/216782.html а вот как должна выглядеть http://moipokupki.com.ua/books/201245.htmlЗавершен12 лет назад
- $50
Кастомизиваровать скин MediaWiki под цвета сайта. До 50$ чем быстрее тем лучше.Завершен12 лет назад
Добрый день, Уважаемые! на данном этапе разыскиваю специалиста готового сверстать сайт по дизайн проекту. от Вас: -потфолио -стоимость согласно проекту -время исполнения заказаHTML-верстка26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт www.staffsochi.ru Нужно сделать все под ключ. Подробности в ТЗ. Сроки 2 недели (обсуждаются). Пишите вашу цену. Желательно, чтобы всю работу делал 1 человек, или одна команда.HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт http://gilada.ru/ на шаблоне от Templates Monster. Нужно переделать шаблон под простой интернет магазин. Создать карточки товара, корзину и оформление товара. (установить и адаптировать плагин)Завершен12 лет назад